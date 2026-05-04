НовостиОбщество4 мая 2026 12:55

За выходные в Самарской области выявили более 2000 нарушений ПДД

В Самарской области прошли рейды по выявлению нарушений ПДД
Екатерина ПАВЛОВА
За этот период сотрудники Госавтоинспекции региона обнаружили более 2000 различных правонарушений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 30 апреля по 3 мая в Самарской области прошли рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения. За этот период сотрудники Госавтоинспекции региона обнаружили более 2000 различных правонарушений, из которых 77 – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

«Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники уделяют внимание и другим видам правонарушений», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас работа по пресечению нарушений ПДД продолжается. Напомним, в Самарской области водитель «Газели» врезался в МАЗ и погиб.

