ВТБ завершил присоединение Почта Банка

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Теперь клиенты могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

«Данное объединение — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Интеграция двух банков проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов. Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

