Самарцев предупредили о сомнительных квитанциях о проверке счетчиков воды

Такие уведомления распространяют коммерческие компании. Фото: РКС-Самара

Жители Самары начали находить в почтовых ящиках сомнительные квитанции, в которых их требуют срочно пройти поверку счетчиков. Такие уведомления распространяют коммерческие компании, навязывающие услуги по завышенным ценам. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Поверка нужна только при истечении межповерочного интервала. Дату можно проверить в паспорте прибора, в квитанциях или в личном кабинете на сайте ведомства. Если счетчик установлен, опломбирован и срок поверки не истек – ничего делать не нужно», – рассказали в компании.

Напомним, самарцев предупредили о новой схеме мошенничества лже-сотрудников газовых служб.

