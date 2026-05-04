Самарские спортсмены выиграли восемь медалей на первенстве России по бодибилдингу

По итогам общекомандного зачета Самарская область заняла седьмое место. Фото: Федерация бодибилдинга Самарской области

Спортсмены из Самарской области приняли участие в 38-м Кубке России и первенстве России по бодибилдингу, которые прошли в Москве. По итогам общекомандного зачета Самарская область заняла седьмое место, получив 8 медалей, из которых 1 золотая, 3 серебряных и 4 бронзовых. Об этом сообщает Министерство спорта Самарской области.

«Больше всего наград из самарских спортсменов получила Дарья Шаповалова. Она заняла первое место в артистическом фитнесе, второе место в фитнес-эстетике и третье – в категории фитнес-пары», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спортсменов и тренеров поздравили с успешным выступлением.

