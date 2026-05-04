В Самаре обсудили итоги проверки работы администрации Ставропольского района

На пост первого заместителя главы Ставропольского района предложили рассмотреть кандидатуру Вадима Асплунда. Фото: Иван Макеев

На оперативном совещании правительства Самарской области 4 мая обсудили итоги проверки работы администрации Ставропольского района, которую начали по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

«Большое количество нарушений, и видим, что глава района устранился от решения текущих социально-экономических вопросов, делегировав полномочия по подписанию документов, по принятию решений своим заместителям, к работе которых есть очень много вопросов», – отметил глава региона.

О выявленных нарушениях рассказал замгубернатора – руководит администрации губернатора Антон Емельяненко. В районе не выполнили показатель по объемам жилищного строительства. Найдены нарушения при расселении граждан из аварийного жилья, не был организован доступ предпринимателей к услугам центра «Мой бизнес». Есть нарушения и в других сферах, проверка продолжается. По ее итогам губернатор попросил передать материалы в правоохранительные органы.

В районе уже приняли определенные кадровые решения, но, как отметил Вячеслав Федорищев, это лишь первый шаг.

«Самое главное – наладить все процессы», – подчеркнул глава региона.

Эту работу проведут при поддержке регионального правительства. А на пост первого заместителя главы Ставропольского района губернатор предложил рассмотреть кандидатуру Вадима Асплунда, который работал в правоохранительных органах и в других сферах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал