«Спартак» могут наказать за задержку перед матчем с «Крыльям Советов»

Команда «Спартак» вышла из раздевалки перед началом матча на три минуты позже срока Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведет очередное заседание 7 мая, на котором рассмотрит один из инцидентов в матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Игра прошла в Самаре 1 мая.

«Будет рассмотрена задержка выхода команды «Спартак» из раздевалки на три минуты перед началом матча», – следует из информации на сайте КДК.

Какое наказание грозит «Спартаку», не уточняется.

Напомним, что 1 мая «Крылья Советов» на домашнем поле впервые с 2023 года обыграли «Спартак» со счетом 2:1, голы у самарцев забили Фернандо Костанца и Кирилл Печенин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал