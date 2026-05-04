Самара
НовостиСпорт4 мая 2026 15:25

«Спартак» могут наказать за задержку перед матчем с «Крыльям Советов»

КДК РФС рассмотрит инцидент на мачте «Крылья Советов» – «Спартак»
Александра ТАЙБАТРОВА
Команда «Спартак» вышла из раздевалки перед началом матча на три минуты позже срока

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведет очередное заседание 7 мая, на котором рассмотрит один из инцидентов в матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Игра прошла в Самаре 1 мая.

«Будет рассмотрена задержка выхода команды «Спартак» из раздевалки на три минуты перед началом матча», – следует из информации на сайте КДК.

Какое наказание грозит «Спартаку», не уточняется.

Напомним, что 1 мая «Крылья Советов» на домашнем поле впервые с 2023 года обыграли «Спартак» со счетом 2:1, голы у самарцев забили Фернандо Костанца и Кирилл Печенин.

