В Самарской области усилят работу в градостроительной сфере

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что градостроительный потенциал региона раскрыт не до конца. Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 4 мая провел оперативное совещание регионального правительства. На нем среди прочего обсудили градостроительную политику. Доклад представил руководитель профильного министерства Андрей Грачев.

«Министерством сформированы единые подходы и требования, которые применяются при планировании и реализации проектов благоустройства в муниципальных образованиях», – отметил министр.

По новым нормативам запрещено строить многоэтажки без социальных объектов, запрещены парковки вдоль улиц для ряда новых объектов, введена норма озеленения и т.д. Возобновил работу градостроительный совет при губернаторе. И, хотя сделано много, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что градостроительный потенциал региона раскрыт не до конца.

«Многие работы, которые ведутся не только ведомством, но еще и институтом, который был создан под развитие градостроительной политики, уходят фактически в стол», – отметил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на том, что взаимодействие с застройщиками не выстроено на должном уровне, и поручил держать на контроле обеспечение жильем детей-сирот.

На следующих оперативных совещаниях рассмотрят вопросы благоустройства и капстроительства.

