Ильдара Ахметова из «Крыльев Советов» выписали из больницы

Полузащитника Ильдара Ахметова выписали из больницы Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Полузащитника «Крыльев Советов» Ильдара Ахметова выписали из больницы. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!» – говорится в сообщении ПФК «Крылья Советов».

Напомним, что 1 мая в матче со «Спартаком» Ахметов боролся за верховой мяч с соперником, а потом упал без сознания. С поля полузащитника «КС» унесли на носилках. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже сам Ильзат вышел на связь, рассказал, что его состояние стабилизировалось, и он идет на поправку.

