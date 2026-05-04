Из пожара на улице Мориса Тореза в Самаре спасли трех человек

Пожар на площади три квадратных метра быстро потушили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Жительница Самары поблагодарила пожарных за самоотверженную работу и спасение людей из горящего дома на улице Мориса Тореза. Пожар произошел в ночь на 1 мая. На втором этаже горели личные вещи в квартире.

«С помощью масок-самоспасателей из дома были выведены три человека: пострадавший хозяин горевшей квартиры и два жильца соседних квартир», -прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.

Пожар на площади три квадратных метра быстро потушили. На месте работали 15 пожарных-спасателей при содействии 15 единиц техники. Жительница дома, в котором произошло ЧП, рассказала, что пожар спровоцировала асоциальная личность, но пожарные оперативно все ликвидировали.

