Объявлена ракетная опасность Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ракетная опасность в Самарской области объявлена ночью 5 мая 2026 года. Сирены на улицах зазвучали около часа ночи. О том, что объявлена именно ракетная опасность объявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале. Он предупредил, что при атаке нужно укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

- Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие, - отметил губернатор.

Также отмечается, что во время ракетной опасности важно сохранять спокойствие, не оставаться на открытой местности и выбрать надежное укрытие - любое углубление, выступ или бетонные конструкции, если рядом нет официального убежища.

Сигнал о ракетной опасности звучит в Самарской области не впервые. Он указывает службам, силовым ведомствам и населению на возникшую угрозу. Ранее мы рассказывали, что нужно делать в случае такого оповещения.

Сигнал об отмене ракетной опасности звучит дополнительно. Сейчас из-за ракетной опасности введены ограничения в аэропорту Курумоч. Задерживаются несколько самолетов - на посадку и вылет.

Ранее "КП"-Самара" сообщала, что из-за закрытия неба над Москвой на фоне атак беспилотников десятки пассажиров из Самары застряли в аэропорту Внуково. Также ночью 4 мая в регионе из-за угрозы беспилотников был введен режим "Ковер", в аэропорту были задержаны 15 рейсов.