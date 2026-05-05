В честь Дня Победы некоторые музеи в Самаре будут работать бесплатно

Точное время работы музеев лучше уточнять на сайтах и в официальных группах

В День Победы в Самаре некоторые музеи будут работать бесплатно. Речь идет про Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького, музей Эльдара Рязанова, Детскую картинную галерею и ряд других.

Точное время работы музеев и экспозиции, которые будут работать 9 мая, советуют уточнять в музеях. Например, в литературно-мемориальном музее в этот день будет работать только основан экспозиция «Жизнь и творчество А.Н. Толстого» (6+), ее можно будет бесплатно посетить с 10.00 до 17.30.

В Детской картинной галерее в День Победы с 10.00 до 18.00 будет бесплатно открыт вход в особняк, а с 15.00 до 17.00 – и в сад. В музее Эльдара Рязанова 9 мая в 16.00 состоится лекция «Вечно живое кино. Как фильм «Летят журавли» изменил советский кинематограф» (12+), но на нее нужно предварительно зарегистрироваться.

Напомним, что на площади Куйбышева в Самаре 9 мая пройдет Парад Победы.

