В Самаре через суд хотят забрать у владельцев 72 лесных участка

Прокурор хочет истребовать участки у собственников и погасить право собственности на них

В Самаре прокуратура через суд добивается того, чтобы вернуть в государственную собственность 72 земельных участка, расположенных в Кировском районе. Эти участки по сути являются лесными, уверяет ведомство, но используют их не для индивидуального жилищного строительства, жилых домов и строений там нет.

«В Кировский районный суд Самары 24 апреля поступило 72 исковых заявления Самарского межрайонного природоохранного прокурора», – сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Прокурор хочет истребовать участки у собственников и погасить право собственности на них. Суд даст оценку этим доводам, учитывая позиции ответчиков.

Ранее в Самаре вернули в государственную собственность 1,5 гектара лесных земель, расположенных в Студеном овраге.

