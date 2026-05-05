Губернатор поручил предотвратить отключения газа в Самарской области

Из-за небольших нарушений газ отключили примерно в 150 квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Самарской области на оперативном совещании 4 мая обсудили вопрос отключения газа, с которым столкнулись жители ряда домов. Ранее газовики объясняли, что подачу газа приостанавливают, если есть проблемы с вентиляцией или газовым оборудованием. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что безопасность людей, несомненно, должна быть в приоритете.

«При этом газораспределительные организации обращают внимание даже на небольшие нарушения, которые управляющие организации должны незамедлительно устранять», – сказал глава региона.

Сейчас из-за незначительных нарушений газ отключили примерно в 150 квартирах. Губернатор поручил руководителю ГЖИ Самарской области проконтролировать соблюдение прав граждан, чтобы устранение нарушение и возобновление подачи газа прошли в срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал