Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 5:26

Губернатор поручил предотвратить отключения газа в Самарской области

ГЖИ Самарской области поручили контролировать соблюдение прав граждан при отключении газа
Александра ТАЙБАТРОВА
Из-за небольших нарушений газ отключили примерно в 150 квартирах

Из-за небольших нарушений газ отключили примерно в 150 квартирах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Самарской области на оперативном совещании 4 мая обсудили вопрос отключения газа, с которым столкнулись жители ряда домов. Ранее газовики объясняли, что подачу газа приостанавливают, если есть проблемы с вентиляцией или газовым оборудованием. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что безопасность людей, несомненно, должна быть в приоритете.

«При этом газораспределительные организации обращают внимание даже на небольшие нарушения, которые управляющие организации должны незамедлительно устранять», – сказал глава региона.

Сейчас из-за незначительных нарушений газ отключили примерно в 150 квартирах. Губернатор поручил руководителю ГЖИ Самарской области проконтролировать соблюдение прав граждан, чтобы устранение нарушение и возобновление подачи газа прошли в срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал