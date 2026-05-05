В самарском аэропорту Курумоч задержали вылет пяти рейсов 5 мая

Самолет в Санкт-Петербург отменили

Ночью 5 мая в самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения в работе из-за ракетной опасности. Они действовали почти 3 часа, с 01:25 до 04:01. Об этом сообщает Росавиция.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако после того, как ракетная опасность миновала, в регионе ввели угрозу атаки БПЛА. Из-за этого вылет некоторых рейсов задержали. Сейчас время отправки перенесли у рейсов в Шарм-эль-Шейх (два), Екатеринбург, Анталью и в Волгоград, а самолет в Санкт-Петербург отменили.

