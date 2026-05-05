День приема предпринимателей пройдет в Куйбышевской транспортной прокуратуре

Прием предпринимателей будет проводиться уполномоченными работниками прокуратуры на улице Чернореченской в Самаре

Всероссийский день приема предпринимателей состоится в Куйбышевской транспортной прокуратуре 5 мая 2026 года. Его будут проводить с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 на улице Чернореченской, 2/1 в Самаре.

«Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, следует заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае, если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов», - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Тем, кто собирается на прием, необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, которые подтверждают полномочия на представление интересов доверителя.

По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефону 8(846)336-22-15.

