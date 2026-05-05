В Самаре пройдет выставка о медицинском фронте в годы Великой Отечественной войны

В Самары откроется выставка, которая посвящена героическому труду медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Фото: Минобр Самарской области

7 мая в историческом парке «Россия – моя история» Самары откроется выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», которая посвящена героическому труду медицинских работников в годы Великой Отечественной войны: санитарам, врачам, фармацевтам, организаторам эвакуации раненых и системы здравоохранения в тылу. Об этом сообщает министерство образования Самарской области.

«Проект стал частью общенациональной программы парков «Россия – моя история», приуроченной к 81-й годовщине Победы. В этот день по всей стране пройдут концерты, лекции, театральные постановки по фронтовым письмам, кинопоказы и патриотические акции», – рассказали в ведомстве.

Выставка продлится до конца мая. Вход свободный.

