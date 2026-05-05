Самарцев предупредили о мошеннической схеме с перерасчетом за отопление

В Самарской области мошенники начали маскироваться под управляющие организации и присылать собственникам жилья сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. Для этого они предлагают перейти по опасной ссылке. Об этом сообщает ГЖИ Самарской области.

«Помните, что управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты. Вместо этого они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей. При любых сомнениях связывайтесь с управляющей организацией», – рассказали в ведомстве.

Особенно внимательными стоит быть пожилым людям.

