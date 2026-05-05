НовостиОбщество5 мая 2026 6:39

В Самарской области мужчина заплатил 353 тысячи рублей за вырубку деревьев

Александра ТАЙБАТРОВА
Суд признал мужчину виновным и обязал компенсировать причиненный природе ущерб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кошкинском районе местный житель незаконно срубил деревья в лесу. В ФССП Самарской области уточнили, что мужчина вырубил несколько деревьев ольхи, ущерб посчитали крупным.

Суд признал мужчину виновным, приговорил его к условному сроку и обязал компенсировать причиненный природе ущерб.

За дело взялись приставы. Они арестовали счета и имущество должника, запретили ему выезжать за границу. Принятые меры подействовали, и житель Самарской области погасил долг: всего он выплатил 353 тысячи рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

