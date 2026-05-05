Губернатор Самарской области поручил на будущее продумать алгоритм подачи тепла

В апреле в похолодание жители остались без тепла в домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области после отключения отопления на фоне холодов губернатор Вячеслав Федорищев велел разработать план действий для таких ситуаций в будущем. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 4 мая.

«Должен быть единый, более жесткий, обязательный для исполнения алгоритм действий, который правительство Самарской области доводит до всех муниципалитетов и контролирует. Начинается подготовка к следующему отопительному сезону, алгоритм действий должен быть изменен с поправкой на любую ситуацию с точки зрения погодных условий», – сказал глава региона.

В апреле в похолодание жители остались без тепла в домах. Где-то отключения приостановили, но включать отопление повторно не стали. В минэнерго и ЖКХ Самарской области ответили на просьбы вернуть тепло, что это технически сложно. Однако в 232 социальных объекта отопление подали снова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал