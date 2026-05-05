Фото: администрация Самары.
Приближается День Победы, и в Самаре завершают украшение города к празднику. Что именно сделано, рассказали в мэрии. Вдоль основных дорог города установили 180 вертикальных двухсторонних стягов.
«На улицах установлены более 80 флажных конструкций с российским триколором», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.
Районные администрации разместят 7000 флагов на фасадах домов, а еще 200 флагов – на домах культуры.
Общественные пространства, остановки и прочие объекты украсят баннерами, плакатами и другой праздничной символикой. Эти работы проводят вместе с сотрудниками «Самараинформресурса».
Напомним, что в центре Самары перекроют проезд на нескольких улицах для празднования Дня Победы.
