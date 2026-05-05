В Самаре 4 мая состоялся Московский Пасхальный фестиваль

Новый сезон фестиваля был посвящен юбилеям великих деятелей искусства и памятным датам. Фото: https://vk.com/samaraopera

4 мая в Самаре, на сцене академического театра оперы и балета имени Шостаковича, состоялся Московский Пасхальный фестиваль (6+). Он стал юбилейным – 25-м по счету.

В Самаре выступил объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением дирижера Валерия Гергиева.

Новый сезон фестиваля был посвящен юбилеям великих деятелей искусства и памятным датам. В том году отмечается 120-летие Дмитрия Шостаковича и 135-летие Сергея Прокофьева. В программу Пасхального фестиваля в Самаре вошли произведения этих великих композиторов, одних из самых исполняемых авторов ХХ века.

