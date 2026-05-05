В самарском аэропорту не допустили ввоз 23 партий животноводческой продукции

Пассажиры пытались провезти 3 партии меда без производственной упаковки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 27 апреля по 3 мая в самарском аэропорту Курумоч проверили 150 партий грузов общим весом 0,6 тонны и проконтролировали перемещение 12 животных-компаньонов. Во время досмотра багажа пассажиров, прибывших из-за рубежа, обнаружили 23 партии животноводческой продукции, у которой не было необходимых ветеринарных сертификатов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора ССПО.

«Пассажиры пытались провезти 20 партий творога домашнего изготовления весом 42,7 кг и 3 партии меда без производственной упаковки весом 4,5 кг», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Всю продукцию не допустили к ввозу в страну. Напомним, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет пяти рейсов 5 мая.

