НовостиОбщество5 мая 2026 7:48

В Самарской области можно будет увидеть до 40 метеоров в час в ночь на 6 мая

Майские Аквариды будут доступны для наблюдения жителям Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Небо радует звездным дождем.

Небо радует звездным дождем.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местные жители смогут наблюдать звездопад из созвездия Водолей – Майские Аквариды. Пик активности ожидается в ночь с 5 на 6 мая 2026 года. Об этом сообщает Московский планетарий.

«Небо радует звездным дождем: с 19 апреля по 28 мая действует красивый и богатый метеорный поток эта-Аквариды ( -Аквариды). По прогнозам ожидается до 40 метеоров в час», – рассказали в пресс-службе.

Источником Майских Акварид является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу Земли со скоростью около 67 км/с и красиво сгорают, оставляя яркие следы.

Наблюдать метеоры советуют в начале мая вдали от городских огней и в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск). Напомним, в апреле был первый весенний звездопад из созвездия Лиры.

