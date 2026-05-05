Пока что представители власти официально это не комментируют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время майских праздников 2026 года в Самарской области могут ограничить работу мобильного интернета. Один из российских банков стал рассылать жителям региона официальные предупреждения.

«С 5 по 9 мая в связи с ограничениями работы мобильного интернета и СМС могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов. Также будут осложнены доступ в приложения банка и получение СМС с номера 900», – говорится в сообщении.

В случае таких проблем пользователям советуют подключиться к Wi-Fi. Похожие сообщения приходят от банков и операторов связи жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Пока что представители власти официально это не комментируют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал