Нападал на таксистов, а теперь хочет выйти из колонии. В Самаре не стали смягчать наказание осужденному за разбой и убийства

Осужденный подал ходатайство, чтобы оставшийся тюремный срок ему заменили на исправительные работы

В Самаре суд рассмотрел ходатайство мужчины, которого отправили в колонию строгого режима на 25 лет за разбой и убийства таксистов. Мужчина совершал преступления в начале века. В 2002 году он с подельниками нападал на таксистов, чтобы убить их и угнать машины.

В 2003 году его осудили на 23 года за разбой в составе банды, но мужчина смог сбежать из конвойного автомобиля. Преступник схватил табельное оружие одного из сотрудников правоохранительных органов, начал перестрелку и сбежал, угнав случайный автомобиль. Окончательный приговор ему вынес Ленинский районный суд Самары в 2004 году.

Сейчас преступник отбывает наказание в исправительной колонии №3. Он не раз пытался выйти на свободу, а недавно подал ходатайство, чтобы оставшийся тюремный срок ему заменили на исправительные работы. Прокуратура возражала против этого.

«За период отбывания наказания осужденный неоднократно допускал нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности», – отметила пресс-служба Самарской областной прокуратуры.

В итоге суд отказал в ходатайстве, мужчина продолжит отбывать наказание в колонии.

