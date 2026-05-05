В аэропорту Самары на 15 часов задержали два самолета в Шарм Эль Шейх

В самарском аэропорту Курумоч 5 мая серьезно задерживается вылет двух рейсов в египетский курорт Шарм Эль Шейх. Один из рейсов авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был отправиться еще в 00.15. Судя по информации на онлайн-табло Курумоча, вылет запланирован на 15.00 по самарскому времени.

Другой рейс, который выполняет авиакомпания Nesma Airlines, по расписанию должен был отправиться в 01.20, но вылет сдвинули также на 15.00. Таким образом, пассажирам придется ждать практически 15 часов.

Напомним, что ночью в Самарской области объявляли ракетную опасность и закрывали аэропорт. Потом опасность отменили, аэропорт возобновил работу. Но вскоре в регионе объявили опасность атаки БПЛА, которую сняли совсем недавно.https://www.samara.kp.ru/online/news/6954074/

Ранее в аэропорту Самары застряли десятки пассажиров рейса до Москвы.

