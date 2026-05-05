В Самаре введут новую норму по расселению жителей из зоны КРТ

Предлагается ввести норму о том, что расселение должно быть в границах административного района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новую норму по расселению граждан из зоны комплексного развития территории хотят ввести в Самаре. Минград Самарской области и Самарская губдума готовят соответствующие поправки, которые могут внести в Жилищный кодекс РФ. Об этом рассказала главный архитектор региона Екатерина Семенова.

Поправки предполагают нормировать локацию, в границах которой может быть расселение, увеличение компенсация собственникам жилья, а также норму о том, что расселение должно быть в границах административного района.

При этом чаще всего граждане при расселении могут договориться с застройщиком, а жалобы бывают лишь в 5% случаев. Такие данные от главного архитектора региона приводит Волга Ньюс.

