Самарская Третьяковка примет участие в Ночи музеев

Самарский филиал Третьяковской галереи присоединится к акции «Ночь музеев» и посвятит программу своей новой выставке «Состояние потока. Волга в русском искусстве». Мероприятия пройдут во дворе филиала и на «Летней кухне».

«В этот вечер в музее будут говорить о жизни на реке, речных практиках, судоходстве и о связи Волги и искусства. Все участники смогут посмотреть новую выставку. Весь вечер во дворе будет звучать музыка и проводиться различные мастер-классы», – рассказали в пресс-службе учреждения.

В 19:00 начнут работать зоны мастер-классов и речной станции «Береговая». В 19:10 - 20:30 состоится музыкально-лекционная программа. В 20:30 - 20:50 предусмотрена перформативная тренировка по гребле от Ксении Загайновой.

В 20:50 - 22:10 можно будет послушать живые выступления музыкантов The Blessed Tiger и Павла Куприянова. В 22:10 - 22:40 запланированы выступление хора и коллективный хоровод. В 23:00 программа завершится. Продажа билетов уже открыта.

