В Тольятти будут судить подростка за вандализм в парке развлечений

Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2025 года 16-летний подросток в Тольятти устроил стрельбу из пневматического пистолета в парке развлечений на улице Фрунзе и повредил кабинку аттракциона «Колесо обозрения». В результате парку развлечений был причинен ущерб на сумму 149 тысяч рублей.

«Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его законный представитель возместил ущерб парку развлечений. Скоро это дело рассмотрит суд.

