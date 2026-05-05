В Самаре ветеранов поздравили с наступающим Днем победы

Делегация посетила ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично сказать «спасибо» за мужество, стойкость и героизм. Фото: администрация Советского района

В преддверии Дня Победы представители администрации Советского района, депутаты и юнармейцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично сказать «спасибо» за мужество, стойкость и героизм. Об этом сообщает администрация Советского района.

«Каждая встреча – это не просто вручение цветов и подарков, а живая история, которую невозможно переписать. За плечами наших героев – испытания, которые сегодня кажутся невероятными. Во время встречи ветераны дали пожелания подрастающему поколению: пусть над вами всегда будет мирное небо», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Делегация посетила Александра Гирского, который, будучи ребенком, работал на колхозных полях, заменив ушедших на фронт отца и брата, Майю Мягкову, которая пережила блокаду Ленинграда, потеряв маму, и была эвакуирована в Куйбышев и более 34 лет проработала на заводе имени Масленникова и Ивана Ермолаева, который прошел оккупацию и немецкие лагеря, а после был освобожден советскими танкистами и остался в Куйбышеве для работы на Сталелитейном заводе. Сейчас он является председателем ветеранской организации «Бывшие малолетние узники».

Также навестили Дмитрия Полынкина, который участвовал в войне с Японией, был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией», а после 44 года отработал на Авиационном заводе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал