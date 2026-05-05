НовостиСпорт5 мая 2026 10:10

«Крылья Советов» могут потерять 11 футболистов

Роман ГЕРАСЬКОВ
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» рискуют лишиться сразу 11 футболистов, с которыми у клуба истекают соглашения.

Речь идет о вратарях Сергее Песьякове и Евгении Фролове, защитниках Николае Рассказове, Романе Евгеньеве, Никите Чернове и Иване Лепском, полузащитниках Ильзате Ахметове, Алексее Сутормине, Амаре Рахмановиче и нападающих Валдимире Хубулове и Артеме Шуманском.

У Песьякова, Фролова, Рассказова, Евгеньева, Сутормина, Рахмановича и Хубулова летом 2026 года истекают контракты. Остальные футболисты находятся в Самаре на правах аренды. Пока «Крылья Советов» не ведут переговоры о продлении соглашений с игроками, многие из которых желают остаться в клубе.

Ранее «Крылья Советов» и «Локомотив» досрочно завершили аренду Вадима Ракова из-за травмы футболиста.