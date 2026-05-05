В Самаре Александру Меркулову вручили медаль «Отец солдата»

Вырастить из крохотного младенца сильного и настоящего человека, героя – это тоже своего рода подвиг. Фото: Иван Носков

Александра Меркулова, инспектора ГУ МВД России по Самаре, наградили медалью общественного признания «Отец солдата». Его сын Даниил Меркулов с 2022 года участвует в специальной военной операции. Сейчас он является старшим лейтенантом гвардии, командиром взвода, кавалером ордена Мужества. Он награжден медалями «За боевые отличия» и «За храбрость». Об этом сообщает мэр Самары Иван Носков.

«Ценность медали «Отец солдата» неоспорима, ведь самая сложная работа на свете – это работа родителя. Вырастить из крохотного младенца сильного и настоящего человека, героя – это тоже своего рода подвиг, и он заслуживает признания. Сегодня этот почетный знак отличия есть у десяти самарских отцов», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Медаль была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России» для награждения отцов, чьи сыновья проявили мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО.

