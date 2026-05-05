В Самаре похитили цветной металл на сумму более 1,3 миллионов рублей

В деле разбирается суд, очередное заседание назначили на 18 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд рассмотрит дело о мошенничестве с цветными металлами. По версии следствия, сотрудник одного из предприятий создал организованную преступную группу, чтобы похищать лом цветных металлов, и привлек к этому людей, на балансе которых и находился цветмет.

«По данным сотрудников правоохранительных органов, обвиняемые вносили заведомо ложные данные в документацию о передаче агрегатов, подлежащих продаже в металлолом», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Таким образом массу меди в приемо-сдаточных актах занижали. Всего сообщникам удалось похитить цветной металл на сумму более 1,3 миллионов рублей.

Свою вину подсудимые не признают. В деле разбирается суд, очередное заседание назначили на 18 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал