В Самаре на площади Куйбышева открылась выставка «Герои труда»

В Самаре на площади Куйбышева накануне Дня Победы заработала мультимедийная выставка «Герои труда». Она объединяет более 60 биографий. Это Герои Социалистического Труда, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы и Герои Труда России. Все они жили и работали в Самаре, ранее — в Куйбышеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

«Эта выставка — память о тех, чьими руками создавалась трудовая слава Самары. Каждый из них родился, трудился и был удостоен высокого звания именно здесь. Рекомендую всем жителям, особенно школьникам и студентам, увидеть ее накануне Дня Победы», — сказал глава Самары Иван Носков.

На экранах показаны фотографии и биографии известных людей. Среди них — авиаконструктор Сергей Ильюшин, маршал Дмитрий Устинов, конструкторы Сергей Королев и Дмитрий Козлов. Материалы собирали из архивов самарских предприятий. Выставку подготовила администрация города при содействии общественной организации и местных заводов. Трансляция идет ежедневно с 7:00 до 23:59.

