Число трибун для зрителей парада Победы в Самаре сократят с восьми до двух

Попасть на парад можно будет только по пригласительным билетам.

В Самаре сократят число зрителей парада на площади Куйбышева 9 мая 2026 года. Вместо восьми трибун оставят только две. Они будут находиться вдоль театра оперы и балета. Об этом на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы, рассказал заместитель министра по региональной безопасности Самарской области Андрей Медников.

«Принято решение об уменьшении количества зрителей парада Победы. Это будет сделано для обеспечения безопасности зрителей и для эвакуации в случае ЧС», - сказал Андрей Медников.

По его словам, в этом году на площадь Куйбышева будут пускать через два КПП. Один разместят на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, второй — на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Попасть на парад можно будет только по пригласительному билету. Предварительно нужно заполнить ФИО и взять с собой паспорт. Что касается детей до 7 лет, то их без пригласительного билета не пустят, как это было ранее.

