НовостиОбщество5 мая 2026 10:54

Число трибун для зрителей парада Победы в Самаре сократят с восьми до двух

В Самаре в целях безопасности решили сократить число зрителей парада Победы на площади Куйбышева
Анастасия ФИЛАТОВА
Попасть на парад можно будет только по пригласительным билетам.

Попасть на парад можно будет только по пригласительным билетам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сократят число зрителей парада на площади Куйбышева 9 мая 2026 года. Вместо восьми трибун оставят только две. Они будут находиться вдоль театра оперы и балета. Об этом на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы, рассказал заместитель министра по региональной безопасности Самарской области Андрей Медников.

«Принято решение об уменьшении количества зрителей парада Победы. Это будет сделано для обеспечения безопасности зрителей и для эвакуации в случае ЧС», - сказал Андрей Медников.

По его словам, в этом году на площадь Куйбышева будут пускать через два КПП. Один разместят на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, второй — на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Попасть на парад можно будет только по пригласительному билету. Предварительно нужно заполнить ФИО и взять с собой паспорт. Что касается детей до 7 лет, то их без пригласительного билета не пустят, как это было ранее.

