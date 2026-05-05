В Самарской области женщина на Lada Kalina опрокинулась в кювет

Водитель попала в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 4 мая 2026 года произошло ДТП. Женщина 63 лет за рулем Lada Kalina не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась. Водитель попала в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель госпитализирована, а ее пассажиру 66-летней женщине назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Авария случилась в Сызранском районе в 10:30 на третьем километре дороги межмуниципального значения «Губино-Губинский карьер». Женщина не выбрала безопасную скорость и допустила съезд в левый кювет. Обстоятельства ДТП выясняются.

