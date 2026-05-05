В Самарской области рекомендовали ограничить число участников мероприятий 9 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарской области муниципалитетам рекомендовали ограничить число участников праздничных мероприятий в честь Дня Победы до 50 человек. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику, которая прошла 5 мая.

Также изменится формат проведения традиционного Парада Победы: он пройдет на площади Куйбышева, но без военной техники. А вот артиллерийский салют и фейерверк состоятся: ими можно будет полюбоваться в 22.00.

9 мая самарцы могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета и сотовой связи: их введут в целях безопасности.

