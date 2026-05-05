НовостиОбщество5 мая 2026 11:19

Врач из Самары Муртазина: «Для молодости мозга важно снизить потребление сахара»

Самарский врач дала рекомендации для сохранения молодости мозга
Екатерина ПАВЛОВА
Старение мозга наступает медленнее у тех, кто регулярно занимается физической активностью

Старение мозга наступает медленнее у тех, кто регулярно занимается физической активностью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный невролог по направлению «Ангионеврология» Самарской больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина рассказала, как сохранить здоровье мозга в серебряном возрасте. По ее словам, для этого необходимо придерживаться определенного образа жизни. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Чтобы сохранить молодость мозга в пожилом возрасте, важно сочетать несколько аспектов образа жизни и когнитивную активность. Например, у людей с ожирением и привычкой регулярно есть сахар и пить сладкие газированные напитки старение мозга наступает на 10 лет раньше, поэтому им важно привести вес в норму и снизить потребление сахара», – рассказала Алия Муртазина.

Старение мозга наступает медленнее у тех, кто регулярно занимается физической активностью, постоянно нагружает себя интеллектуальной деятельностью, социально активен, обладает навыками управления стрессом, придерживается здорового питания, спит не менее 7–8 часов и регулярно проходит диспансеризацию.

