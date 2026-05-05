ИИ-рекрутер помог ускорить работу с откликами кандидатов в восемь раз

Благодаря внедрению ИИ-агентов рекрутер становится не только экспертом по оценке кандидатов, но и управляет цифровыми инструментами

В России появился ИИ-рекрутер, который самостоятельно проводит первичные интервью с кандидатами. В первые месяцы 2026 года с его помощью было проведено более 130 000 интервью. Решение позволило сократить время от отклика кандидата до завершения первичного интервью и оценки с 23 до 3 часов, существенно ускорив обработку входящего потока, сообщает пресс-служба Сбера.

Пилот проекта стартовал в сентябре 2025 года на ограниченном пуле вакансий и в контуре внутреннего подбора. По итогам тестирования система была доработана и масштабирована на более широкий периметр задач.

По данным разработчиков, ИИ-рекрутер анализирует резюме на соответствие требованиям, формирует индивидуальные вопросы, проводит интервью с внешними и внутренними кандидатами и по итогам диалога готовит отчет с рекомендациями для рекрутера. Решение снижает операционную нагрузку на команды подбора и позволяет быстрее возвращаться к кандидатам, повышая качество их опыта и управляемость найма в масштабе всей компании.

«Внедрение ИИ-агентов меняет саму модель подбора. Рекрутер становится не только экспертом по оценке кандидатов, но и управляет цифровыми инструментами, формирует стратегию найма и отвечает за качество взаимодействия с кандидатами. Наша задача — выстроить баланс между технологией и человеческим подходом, чтобы сохранять персональное внимание к кандидатам при росте скорости и масштаба подбора», — прокомментировала старший управляющий директор — директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова.

