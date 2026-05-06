Тольяттинский завод стройматериалов внедряет бережливое производство

Сотрудников компании обучат системе бережливого производства, которая позволяет экономить время работников и выпускать больше продукции. Фото: предоставлено пресс-службой РЦК СО

ООО «Завод КПД» приступает к внедрению системы бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на выпуске железобетонных изделий для жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства: плит перекрытий, стеновых панелей, лестничных маршей, фундаментных блоков и других конструкций. Продукция завода востребована при возведении многоквартирных домов в Самарской области. Компания работает на рынке более 20 лет.

Как пояснил директор ООО «Завод КПД» Роман Пожидаев, участие в федеральном проекте - это возможность посмотреть на процессы внутри компании со стороны.

- Надеемся, что эксперты Регионального центра компетенций помогут увидеть то, что мы перестали замечать в ежедневной рутине, - отметил он.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) уже начали работу с предприятием и обучают сотрудников компании бережливому производству. Методика состоит из системы организации работы, при которой исключаются лишние действия, ожидания и перемещения, что позволяет тому же количеству сотрудников выпускать больше продукции за то же время.

Рабочая группа завода пройдет обучение под руководством экспертов РЦК, после чего на предприятии начнется внедрение изменений на пилотном участке. Успешные практики будут тиражированы на все производство.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что проект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки, внедрять бережливые технологии и создавать условия для устойчивого роста производства.

- Для региона это не просто инструмент оптимизации, а реальная возможность усилить конкурентоспособность наших предприятий, повысить качество продукции и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала, - добавил он.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» является ключевым инструментом повышения качества жизни в регионе, поскольку рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

В Самарской области в проекте принимают участие более 220 предприятий. Экономический эффект составил 3 млрд рублей. Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.