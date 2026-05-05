В Новокуйбышевске у пьяного водителя конфисковали Ладу Гранту

Из-за того, что нарушение было совершено повторно, в отношении мужчины завели уголовное дело

В январе 2026 года мужчина из Новокуйбышевска пьяным сел за руль «Лады Гранты». Его остановили сотрудники ГИБДД, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности из-за аналогичного нарушения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Из-за того, что нарушение было совершено повторно, в отношении мужчины завели уголовное дело, которое впоследствии рассмотрел суд. Он назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ и запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, у него конфисковали автомобиль.

