150 квартир в Самарской области остались без газа

Подачу газа приостанавливают в целях безопасности

В Самарской области в 150 квартирах отключили газ. Об этом стало известно 4 мая в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. Подачу газа приостанавливают в целях безопасности, например, когда выявляют нарушения в содержании дымовых и вентиляционных каналов.

«При этом газораспределительные организации обращают внимание даже на небольшие нарушения, которые управляющие организации должны незамедлительно устранять», – сказал губернатор и отметил, что безопасность, конечно, должна быть в приоритете.

По поручению главы региона ГЖИ проконтролирует, соблюдаются ли права граждан и нормативные сроки устранения выявленных проблем, возобновления подачи газа.

