В Самарской области проведут масштабную проверку знаний о АПК

С 26 по 30 мая пройдет диктант Фото: пресс-служба «ЕР»

В Самарской области с 26 по 30 мая 2026 года пройдет Всероссийский аграрный диктант. Проверить свои знания об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности сможет каждый желающий.

«Главная цель акции — проверить знания об АПК и подчеркнуть, что развитие сельских территорий остается приоритетом для всей страны», — сообщили организаторы.

Написать диктант можно в двух форматах. Первый — онлайн на платформе агродиктант.рф. Второй — очно на одной из площадок во всех 89 регионах России. Для школ предусмотрена отдельная дата: с 18 по 22 мая. Регистрация участников и площадок уже открыта на сайте. Проект реализует «Единая Россия» в рамках партпроекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком и Минсельхозом РФ.

