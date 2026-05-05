НовостиОбщество5 мая 2026 12:33

В Самарской области жители пожаловались на нелегальную торговлю алкоголем

В Самарской области обязали предпринимателя снести павильон из-за продажи суррогатного алкоголя
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчина арендовал участок под торговлю хлебом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд обязал местного жителя освободить земельный участок от модульного павильона. На месте торговли хлебобулочными изделиями продавали суррогатный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Изучив материалы дела, суд признал исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Чапаевска обоснованными и удовлетворил их в полном объеме», — говорится в сообщении.

Мужчина арендовал участок под торговлю хлебом. Но в администрацию и городскую думу начали поступать жалобы от жителей. Они сообщали о нелегальной продаже алкоголя в павильоне. Тогда власти в одностороннем порядке расторгли договор аренды. Предпринимателя уведомили об отказе от договора, но он не освободил участок. После этого администрация вынесла постановление о сносе торгового объекта. Решение суда пока не вступило в законную силу.

