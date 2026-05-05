В Самарской области пассажир Lada Granta попался с крупной партией наркотиков

В Самарской области сотрудники ГАИ задержали 39-летнего пассажира автомобиля Lada Granta. У него изъяли около 11 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Пассажир заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Полицейские выявили у него признаки наркотического опьянения», — сообщили в ведомстве.

Происшествие произошло в начале апреля. Патруль остановил машину для проверки документов в одном из сельских поселений. Во время досмотра полицейские нашли пластиковую емкость из-под молочного напитка с веществом. Мужчина рассказал, что купил его у незнакомца возле торгового центра в Тольятти.

На него завели уголовное дело. Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.

