Четыре девушки из Самарской области прошли предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Онлайн-отбор выпускников из Поволжья на актерский факультет проводил старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян / Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Четыре абитуриента из Самарской области успешно прошли предварительный онлайн-отбор на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС. Они примут участие во втором отборочном туре, сообщает цифровая экосистема МТС, на чьей платформе проходило мероприятие.

Онлайн-отбор выпускников из Поволжья проводил старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян. Перед этим он провел с ребятами встречу, на которой дал свои рекомендации и ответил на вопросы. За два дня участие в мероприятиях приняли более 150 человек.

Из Самарской области во второй этап прошли Анастасия Николаева, Ксения Ткач, Екатерина Росохатая и Вера Тютюнова. В своих номерах девушки использовали отечественную прозу и поэтическую классику.

«Самарские абитуриенты всегда очень активны. Каждый год количество заявок от нашего региона увеличивается. Ко встречам с опытными педагогами подключаются ребята как из городов, так и из сельских районов», — сказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

