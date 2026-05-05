В Самарской области иностранка хотела получить 6,7 млн рублей за погибшего мужа

Женщина зарегистрировала фиктивный брак с местным жителем

В Самарской области будут судить 34-летнюю иностранку. Ее обвиняют в покушении на мошенничество при получении выплат. Женщина попыталась оформить более 6,7 миллиона рублей за погибшего мужа, с которым никогда не жила. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Обвиняемая брачных отношений с мужчиной никогда не поддерживала, однако обратилась в компетентные органы для оформления выплат на сумму свыше 6,7 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

В 2023 году женщина зарегистрировала фиктивный брак с местным жителем. Это нужно было для легализации в России и получения разрешительных документов. Через год мужчина погиб. Иностранка попыталась получить выплаты. Но у погибшего есть несовершеннолетняя дочь. Она единственная наследница и имеет право на меры социальной поддержки.

Прокуратура добилась признания брака недействительным. Актавая запись аннулирована. Документы на пребывание иностранки тоже аннулированы. Уголовное дело направили в Красноярский районный суд. Обвиняемая находится под стражей. Дочь погибшего получила все положенные выплаты.

