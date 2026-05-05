Гидравлические испытания теплосетей проведут в Самаре, Тольятти и Сызрани в мае

На время проведения гидравлических испытаний подача горячей воды будет приостановлена.

В трех городах Самарской области проведут гидравлические испытания теплосетей после майских праздников. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

Так, с 12 по 25 мая проверят коммуникации на первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Ограничения ГВС затронут жителей домов и предприятий, расположенных в границах проспекта Карла Маркса, улиц Стара-Загора, Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентской и Фадеева.

С 12 по 18 мая проверят тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ. Подачу горячей воды временно приостановят в границах улиц 40 лет Победы, Земляничной, Дубовый проезд, Алексея Кудашева, Калмыцкой, Толстого, Тупиковый проезд, Индустриальной, Ларина, Васильевской, Баныкина, Родины, Комсомольской, Лесной, Тимирязева, Кирова и Лунный проезд.

12 мая запланированы испытания на сетях от котельной № 3 в поселке Лесное, 15 мая — от котельной № 4 (Тольяттинский городской противотуберкулезный диспансер). С 12 по 18 мая проверят магистрали от Сызранской ТЭЦ. Без горячей воды временно останутся жители Юго-Западного района, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строитель.

Теплосети проверят повышенным давлением холодной воды. Этот вид диагностики применяют для выявления слабых участков и своевременной их замены. Подачу ГВС восстановят после завершения ремонтных работ.

