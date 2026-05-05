Сад Победы: депутаты самарской губдумы высадили яблони в честь героев тыла

Депутаты губернской думы высадили деревья в саду Победы в память о тружениках тыла. Фото: предоставлено пресс-службой Самарской губернской думы

5 мая, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, депутаты Самарской Губернской Думы присоединились к ежегодной всероссийской акции «Сад Победы». В сквере поселка Мехзавод областного центра они высадили саженцы яблонь и привели в порядок территорию уже существующего яблоневого сада.

Место для акции выбрано не случайно. Шесть лет назад, в год 75-летия Победы, депутаты областного парламента заложили Сад Победы именно здесь. В годы Великой Отечественной войны в пригороде Куйбышева на площадке Центрального механического завода было образовано крупное предприятие оборонной промышленности. В 1941 году сюда прибыли заводы, эвакуированные из Подольска, Таганрога и Ленинградской области. Они стали стартовой площадкой для будущего Куйбышевского механического завода № 207, позднее - завода «Салют».

Главной задачей предприятия стало производство бронекорпусов для легендарного штурмовика Ил-2, а также бронезащиты для самолетов Ту-2, Пе-2, Як-1, Як-3 и других. Уже в феврале 1942 года на Куйбышевский авиационный завод была передана первая партия бронекорпусов. Всего за годы войны завод выпустил более 23 тысяч бронекорпусов для «летающих танков», так называли Ил-2. За самоотверженный труд коллектив был награжден орденом Красной Звезды.

В память о героической истории предприятия и его тружеников депутаты фракции «Единая Россия» ежегодно ухаживают за садом. В прошлом году количество деревьев увеличили до 80. Сегодня депутаты Анна Дубасова, Светлана Ильина, Виктор Воропаев и Роман Балтер во главе с председателем областного парламента, академиком РАН Геннадием Котельниковым и руководителем фракции Екатериной Кузьмичевой приехали в поселок, чтобы дополнить и обновить яблоневый сад. В акции также приняли участие депутат Государственной Думы Виктор Казаков и Герой России Денис Портнягин.

Спикер Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что День Победы - это всенародный и святой для всех нас праздник.

- Восемьдесят один год назад победоносно завершилась Великая Отечественная война, - отметил он. - И мы с глубочайшим уважением отдаем дань памяти всем ветеранам войны и труженикам тыла, которые своими ратными и трудовыми подвигами приближали День Победы! Вот и яблоневый сад, который мы заложили шесть лет назад, - это наша память всем труженикам поселка Мехзавод, которые не жалея себя, день и ночь ковали Великую Победу.

Вице-спикер самарского парламента и руководитель фракции Екатерина Кузьмичева добавила, что акция «Сад Победы» проходит во многих регионах страны и даже за рубежом. - Яблони - это истинно русское дерево, - подчеркнула она. - Весной они красиво цветут, а когда наберут силу, дадут вкусные плоды. И я с гордостью говорю, что у нас, в Самаре есть Сад Победы, посаженный депутатами в честь ветеранов и тружеников тыла

Кроме посадки новых деревьев, участники акции побелили стволы яблонь и окопали приствольные круги, выполнив все необходимые весенние процедуры по уходу за садом.