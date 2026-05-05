В Самарской области вводят безналичные расчеты на АЗС

Все АЗС обязаны будут чаще проходить поверку

С 1 апреля 2026 года в Самарской области, как и по всей России, вступают в силу новые правила на автозаправочных станциях. Изменения касаются контроля качества топлива, способов оплаты и безопасности на АЗС. Об этом сообщает Ростехнадзор.

«Все АЗС обязаны будут чаще проходить поверку топливораздаточных колонок, а данные о проверках должны вноситься в единые реестры средств измерений», — говорится в сообщении.

Теперь на стеле и колонках обязаны указывать не только марку и цену топлива, но и его экологический класс. Там же должна быть информация о соответствии ГОСТ или ТУ. Это поможет автовладельцам лучше понимать, что они заливают.

Также все крупные АЗС обязаны принимать оплату через Систему быстрых платежей. Условия бонусных программ должны быть в открытом доступе. Жители смогут узнать, сколько баллов начисляется за литр и на что их можно потратить. Такие меры снизят число спорных ситуаций на кассах.

